Meteo, Sabato primaverile al Nord Italia: picchi di +18°C in Liguria e +17°C in Friuli. Freddo al Sud [DATI]

L’Anticiclone continua a condizionare in modo molto importante quest’Inverno, tanto che oggi – Sabato 11 Gennaio – le temperature massime hanno raggiunto valori tipicamente primaverili al Nord, con picchi di +18°C in Liguria, +17°C in Friuli Venezia Giulia, +16°C in Veneto. Clima molto mite anche in Sardegna, Toscana e sul resto del Nord, mentre al Sud ha fatto freddo nella norma dell’inverno delle Regioni meridionali. La città più fredda, in ogni caso, è stata Ancona che non ha superato i +8°C di massima giornaliera.

Ecco tutte le temperature massime odierne:

+18°C a Chiavari, Finale Ligure, Rapallo, Lavagna, Varazze e Cogoleto

a Chiavari, Finale Ligure, Rapallo, Lavagna, Varazze e Cogoleto +17°C a Cagliari, Olbia, La Spezia e Fagagna

a Cagliari, Olbia, La Spezia e Fagagna +16°C a Napoli, Trieste, Genova, Savona, Grosseto, Pordenone, Arzignano, Monfalcone, Conegliano, Cividale, Gemona del Friuli, Treviso, Schio, Oristano e Iglesias

a Napoli, Trieste, Genova, Savona, Grosseto, Pordenone, Arzignano, Monfalcone, Conegliano, Cividale, Gemona del Friuli, Treviso, Schio, Oristano e Iglesias +15°C a Palermo, Catania, Taranto, Reggio Calabria, Siracusa, Salerno, Latina, Udine, Gorizia, Grado, Mestre e Caserta

a Palermo, Catania, Taranto, Reggio Calabria, Siracusa, Salerno, Latina, Udine, Gorizia, Grado, Mestre e Caserta +14°C a Roma, Venezia, Firenze, Bari, Pisa, Prato, Biella, Arco, Lignano Sabbiadoro, Sassari e Benevento

a Roma, Venezia, Firenze, Bari, Pisa, Prato, Biella, Arco, Lignano Sabbiadoro, Sassari e Benevento +13°C a Torino, Verona, Padova, Perugia, Vicenza, Brescia, Bergamo, Varese, Cosenza, Crotone, Frosinone, Foggia, Lecce, Brindisi, Arezzo, Cuneo e Tolmezzo

a Torino, Verona, Padova, Perugia, Vicenza, Brescia, Bergamo, Varese, Cosenza, Crotone, Frosinone, Foggia, Lecce, Brindisi, Arezzo, Cuneo e Tolmezzo +12°C a Milano, Catanzaro, Jesi e Avellino

a Milano, Catanzaro, Jesi e Avellino +11°C a Bologna, Modena, Parma, Novara, Cremona, Pescara, Matera, Reggio Emilia, Viterbo, Asti, Termoli e Vercelli

a Bologna, Modena, Parma, Novara, Cremona, Pescara, Matera, Reggio Emilia, Viterbo, Asti, Termoli e Vercelli +10°C a Ferrara, Rimini, Trento, Ravenna, Rovereto, Pavia, Vibo Valentia, Alessandria e Campobasso

a Ferrara, Rimini, Trento, Ravenna, Rovereto, Pavia, Vibo Valentia, Alessandria e Campobasso +9°C a Cesena, Fano e Senigallia

a Cesena, Fano e Senigallia +8°C ad Ancona

Da notare come temperature massime tra +13 e +16°C su gran parte della pianura Padana siano eccezionalmente anomale rispetto alle medie del periodo, mentre valori analoghi sulle coste del Sud sono freddi, invernali, in linea o addirittura inferiori rispetto alle medie del periodo. Ecco perchè, ad esempio nel caso di Palermo e Udine che hanno registrato la stessa temperatura massima di +15°C, nel caso del capoluogo siciliano si può parlare di freddo invernale mentre nel caso della città friulana si può parlare benissimo di caldo anomalo come se fossimo in primavera.

Per avere un metro di paragone, se oggi al Sud ci fossero state le stesse anomalie termiche odierne del Nord, avremmo massime ovunque oltre i +20°C con picchi di +25°C. Invece, se al Nord avessimo avuto temperature in linea con le medie del periodo, come invece è accaduto al Sud, avremmo dovuto registrare massime tra +4 e +6°C.