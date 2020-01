Meteo USA: freddo record in Florida, allerta per “pioggia di iguane”

A causa di un crollo termico, il National Weather Service di Miami ha lanciato un’allerta sulla possibile “pioggia di iguane” nel sud della Florida.

“Non è qualcosa che di solito prevediamo, ma non vi sorprendete se vedete delle iguane cadere dagli alberi questa notte con le minime comprese tra -1°C e 4°C. Possono cadere dagli alberi ma non sono morte“, si legge in un tweet del servizio meteo.

L’iguana verde, “come tutti i rettili è di sangue freddo, quindi quando le temperature si abbassano ad un certo livello si immobilizza,” aveva spiegato al Washington Post in occasione di un evento simile Kristen Sommers della Commissione per la Tutela della Natura. Sotto i 40°F (4,4°C) la loro circolazione si blocca.

Secondo molti la cosa migliore da fare è lasciare l’iguana dove è caduto, evitando di spostarlo in un ambiente di temperatura più alta, oppure al sole. Ci sono buone possibilità che il rettile si riprenda “e, come qualsiasi altro animale selvatico, cercherà di difendersi“.