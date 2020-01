La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune di Venezia informano che, visto l’abbassamento delle temperature previsto per questa notte e domani mattina, a partire dalle ore 22 saranno in azione i mezzi spargisale per mettere in sicurezza la viabilità carrabile lungo tutti i percorsi della terraferma, nonché a Piazzale Roma, al Tronchetto, al Lido, a Pellestrina, a Sant’Erasmo.