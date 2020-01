Meteomont: “Aumento significativo del pericolo valanghe sulle Alpi”

Le nevicate degli ultimi giorni sull’arco alpino hanno determinato un “aumento significativo del pericolo valanghe“, secondo quanto segnala la rete Meteomont dei Carabinieri, che indica un pericolo marcato 3 sulle Alpi nord-occidentali e nei settori a ridosso dei confini delle Alpi centro-orientali per possibili valanghe spontanee o provocate anche con un debole sovraccarico (ad esempio il passaggio di uno sciatore o escursionista a piedi con ciaspole) sui pendii ripidi. Possibili anche alcune “valanghe spontanee di grandi dimensioni“. Si raccomanda dunque di prestare la massima attenzione, tenendo anche sotto controllo la temperatura dell’aria e di programmare bene gli orari delle uscite. “Un pendio sicuro al mattino può non esserlo nelle ore successive”. Nel resto dei settori alpini e prealpini permane un pericolo da moderato 2 a debole 1. Permane su questi pendii la possibilità di distacchi provocati con un forte sovraccarico su pendii ripidi. Sull’Appennino, in generale, il grado di pericolo valanghe permane a debole 1: tuttavia rimangono pochissimi punti pericolosi su terreno estremamente ripido.