Microplastiche nei cosmetici: da oggi scatta il divieto

Da oggi sono vietate le microplastiche nei cosmetici: “La lotta all’inquinamento da plastica è un fronte sul quale l’Italia ha fatto da apripista con la messa al bando delle buste non biodegradabili e con un mio emendamento alla legge di Bilancio ha già vietato dal primo gennaio 2019 i cotton-fioc non biodegradabili e le microplastiche nei cosmetici“, dichiara Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola. “Siamo primi al mondo ad aver fatto questa scelta, ma resta ovviamente moltissimo da fare contro il marine litter. Nel caso, in particolare, dei cosmetici la nostra scelta è particolarmente importante perché siamo leader assoluti nel settore: oltre il 50% del make up del mondo si produce infatti in Italia. Questo rende le nostre produzioni più orientate al futuro e per questo più competitive“.