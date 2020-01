Milleproroghe: Rosato, ‘no a plastic e sugar tax’

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Noi pensiamo che l’Italia abbia bisogno di far ripartire l’economia, non di tassare ulteriormente famiglie e imprese”. Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e Coordinatore di Italia Viva, in visita a Catania all’azienda Sibeg che produce per Coca Cola e che sarebbe pronta a lasciare la Sicilia in caso di entrata in vigore della Sugar Tax e Plastic Tax.

‘Italia Viva ha presentato un emendamento per rinviare le tasse al prossimo anno, con l’obiettivo di arrivare alla cancellazione di plastic e sugar tax. Faremo di tutto – conclude – per non far entrare in vigore un provvedimento che crediamo fortemente sbagliato”.