Minacciato di morte lo svedese che ha inventato la pizza al kiwi: gli italiani si scatenano e lui fa una dichiarazione d’amore alla nostra cucina

“So che la pizza in Italia è una religione… Ho avuto minacce di morte dall’Italia e dalla Francia per la mia pizza al kiwi“. E’ quanto dichiarato da Stellan Johansson, lo chef svedese diventato famoso per il suo bizzarro accostamento culinario: una pizza margherita ai kiwi. La foto diventata virale a causa al pizzaiolo non pochi problemi provenienti dall’Italia, patria della celebre a amata pizza. La pagina Facebook dello svedese è stata presa di mira da utenti italiani, scandalizzati da cotanto sacrilegio.

“Mi rendo conto che la pizza in Italia sia una religione. In Svezia si mette praticamente qualsiasi cosa sulla pizza, ma anche qui utilizzare il kiwi è sembrato strano a molte persone. Ho ricevuto minacce di morte dall’Italia e dalla Francia. Sulla mia pagina ci sono molti commenti arrabbiati, ma credo siano soprattutto ironici“, spiega all’Adnkronos. L’apprezzamento per la cucina italiana è sincero, “in particolare per i piatti di pesce. Sono stato nel vostro paese 15 anni fa l’ultima volta. E’ la prima volta che provo un esperimento del genere con la pizza, uso i kiwi per altre ricette“, prosegue.

Certo, sarà stato anche un accostamento azzardato, ma si sa che agli italiani non bisogna toccare pasta e pizza: sarebbero disposti a tutto pur di rivendicare le proprie tradizioni culinarie. Possono passare sopra a qualsiasi cosa: politici inaffidabili, tassazioni altissime, disoccupazione dilagante, infrastrutture fatiscenti, ma la pasta e la pizza devono essere preparate come Dio comanda!