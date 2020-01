Minori: De Giorgi (M5S), ‘governo sensibilizzi a uso corretto smartphone’

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Il governo attui campagne di sensibilizzazione sull’uso corretto dei telefoni cellulari da parte dei bambini. Lo chiede la deputata M5S Rosalba De Giorgi in un’interrogazione al presidente del Consiglio.

“L’allarme sul rischio che corrono i bambini a causa dell’utilizzo continuato di cellulari e di altri apparecchi radiomobili -ricorda l’esponente Cinquestelle- è stato lanciato da tempo e riproposto più volte, in particolar modo, dai medici della Società italiana di pediatria preventiva e sociale, i quali hanno evidenziato come si sia passati da un semplice uso a un vero e proprio abuso dell’utilizzo dei cosiddetti smartphone”.

Di qui la richiesta all’esecutivo per sapere “se siano allo studio misure in grado di salvaguardare lo sviluppo di crescita psicofisica di bambini e adolescenti e se il governo ritenga utile adottare iniziative per sollecitare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’argomento tramite campagne di sensibilizzazione”.