Misteriosa polmonite virale in Cina: virus della stessa famiglia della Sars

La causa della misteriosa polmonite virale registrata in Cina potrebbe essere un nuovo tipo di coronavirus: il focolaio è stato localizzato a Wuhan, capitale della provincia di Hubei, con 59 persone infettate dalla fine di dicembre, di cui la gran parte connessa a un mercato di pesce e selvaggina.

Secondo gli esperti, potrebbe trattarsi di un virus della stessa famiglia che provocò l’epidemia di Sars (la sindrome respiratoria acuta grave) tra il 2002 e il 2003, ha riportato la tv di Stato CCTV, secondo cui è stata anche mappata la sequenza del genoma.

Finora non sono stati registrati decessi e 8 pazienti sono stati nel frattempo dimessi non presentando più alcun sintomo della polmonite.