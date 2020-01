Misterioso virus cinese: 139 casi in 2 giorni, registrato il 3° decesso e un caso a Seul

In Cina continuano a registrarsi nuovi casi di contagio del misterioso virus simile alla SARS: in 2 giorni sono stati segnalati 139 nuovi casi, un 3° decesso e, per la prima volta, un caso in Corea del Sud.

Le ultime segnalazioni arrivano, oltre che da Wuhan, epicentro dell’epidemia, da Pechino e Shenzhen, mentre la Corea del Sud, dopo il Giappone e la Thailandia, conferma il suo primo caso.

Cresce l’allarme, anche a seguito di quanto ipotizzato dagli scienziati dell’Imperial College londinese, secondo cui i casi potrebbero essere molti di più di quelli accertati ufficialmente dalle autorità cinesi.

Si teme che il nuovo ceppo di coronavirus possa diffondersi in modo esponenziale quando centinaia di milioni di persone si sposteranno all’interno della Cina per la festività del Capodanno lunare. Il virus è motivo di preoccupazione per le analogie con la SARS, che nel 2002-2003 ha provocato la morte di oltre 600 persone in Cina e a Hong Kong.