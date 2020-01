Misterioso virus cinese: primo caso sospetto in Australia

Secondo quanto riporta l’emittente ABC, in Australia si sarebbe registrato il primo caso di polmonite virale che si sta rapidamente diffondendo in Cina: si tratterebbe di un uomo di ritorno dal paese asiatico, e presenterebbe sintomi riconducibili al virus simile alla SARS.

L’uomo è in isolamento nella sua abitazione. Sembra sia stato in viaggio a Wuhan, la città considerata focolaio del virus.