Mobilità: Ancma, ‘+37% in Ue monopattini da Cina, serve regolamentazione seria’

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Serve una regolamentazione seria per consentire un utilizzo sicuro dei dispositivi di micromobilità”. A sottolinearlo è Confindustria Ancma evidenziando come “nel corso del 2019 sono stati importati dalla Cina nei diversi mercati europei 625 mila monopattini, secondo i dati forniti da Ebma – European Bicycle Manufacturers Association, con un incremento del 37% rispetto all’anno precedente. A titolo esemplificativo, nello stesso lasso di tempo, l’importazione in Europa di e-bike cinesi – anche per effetto dei dazi di recente introduzione ‘ si sono attestate sulle 195 mila unità”.

I dati dell’import, rileva Confindustria Ancma, “confermano la grande diffusione della micromobilità nelle città europee e pongono l’attenzione sul tema della sicurezza. La recente equiparazione dei monopattini alle biciclette ‘ disposta da un emendamento alla legge di bilancio 2020 ‘ non sembra tenere conto di alcune differenze sostanziali tra le due tipologie di mezzi”.