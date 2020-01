Montagna: cade da elicottero, morto maestro di sci

Incidente durante un’uscita di eliski: un maestro di sci di nazionalità francese è precipitato nel vuoto per circa 400 metri da un elicottero a cui era rimasto impigliato. La tragedia si è verificata sul versante francese del Monte Miravidi, al confine con il territorio di La Thuile (Aosta).

Il pilota, giunto a destinazione, ha fatto scendere gli sciatori e il maestro di sci, per consentirgli di affrontare la discesa: l’uomo sarebbe rimasto impigliato al velivolo, forse con lo zaino o una fibbia. Il pilota non si è accorto di nulla e l’elicottero è decollato: il maestro di sci è precipitato pochi istanti dopo.