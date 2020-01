Please wait...

Nel tardo pomeriggio di ieri 6 escursionisti sono stati tratti in salvo da un elicottero dei Vigili del fuoco nella zona all’alpe Ciamporino, alta valle Divedro, una laterale dell’Ossola. Il gruppo, composto da 4 adulti e 2 bambini, si era avventurato con le racchette da neve, trovandosi presto in una zona impervia: data l’impossibilità di rientrare hanno lanciato l’allarme. Un elicottero dei vigili del fuoco Drago 84 ha soccorso i 6 escursionisti e li ha riportati a valle.

Montagna: escursionisti in difficoltà tratti in salvo in Piemonte

