Montagna Friuli: salvati due alpinisti bloccati nel ghiacciaio

Due escursionisti rimasti bloccati nel Canale Pajot, nel Gruppo del Canin, in Friuli Venezia Giulia sono stati salvati dagli uomini del soccorso alpino e speleologico. intervenuti assieme a polizia e guardia di finanza.

I due sono stati notati dagli agenti in servizio al distaccamento piste di Sella Nevea che li hanno visti con il binocolo fermi nel canale. Una volta raggiunti dal personale di soccorso, calatosi sul posto con sci, ramponi e corde al seguito, ci si e’ resi conto che i due erano rimasti bloccati in un tratto ghiacciato dove non riuscivano ad avanzare neppure con i rampanti, cioe’ con quei coltelli che si applicano tra l’attacco e la soletta dello sci.

Nello stesso tratto ghiacciato erano stati soccorsi lo scorso 24 dicembre due alpinisti e ugualmente l’altro ieri un altro scialpinista che si trovava in difficolta’ sullo stesso punto.