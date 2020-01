Uno sciatore di 27 anni, turista di nazionalità irlandese, è finito fuori pista sulle nevi del comprensorio sciistico di Aprica (Sondrio) ed è stato salvato dalla polizia e dalla croce rossa con l’aiuto di corde. Il giovane, scivolando, era finito contro le reti di protezione ruzzolando per 10 metri in una zona impervia lungo il tracciato. Sotto shock e fino alle spalle sotto la neve, è stato salvato in poche ore e portato al pronto soccorso.