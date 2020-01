Con i sintomi di intossicazione da monossido da carbonio, quattro persone sono finite in ospedale questa mattina, in codice giallo, all’ospedale di Carate Brianza. Il 118 è intervenuto alle 8.30 in via San Michele del Carso, a Cimnago, frazione di Lentate sul Seveso (Monza e Brianza). Sono quattro le persone coinvolte e, in particolare, due uomini di 47 e 58 anni, una 57enne e una ragazza di 22 anni. Lo rende noto l’Areu (Azienda regionale emergenza urgenza).