Morbillo: 1627 casi nel 2019, l’86% non era vaccinato

Dal report della Sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia dell’Istituto Superiore di Sanità è emerso che nel 2019 sono stati segnalati in Italia 1.627 casi di morbillo, di cui 14 nel mese di dicembre. Nel 2018 erano stati 2.681.

L’86,2% dei pazienti era non vaccinato al momento del contagio e il 31% ha sviluppato almeno una complicanza.

Il 58% dei casi totali si è registrato in due regioni, Lazio e Lombardia.

Lo scorso anno sono stati segnalati 22 casi di rosolia, di cui 2 nel mese di dicembre.