Morte Kobe Bryant, clamoroso: nel 2017 un cartone animato aveva previsto l’incidente aereo [VIDEO]

E’ stato uno shock non solo per il mondo dello sport, ma anche per tifosi e simpatizzanti del grande cestista. La tragica morte di Kobe Bryant e della figlia 13enne Gianna, promessa del basket, ha sconvolto il pianeta. Con loro c’erano altre 7 persone rimaste vittima di un terribile incidente aereo. Ma ora spunta un particolare clamoroso: il terribile epilogo era stato previsto tre anni fa dal cartone americano Legends of Chamberlain Heights. Nello specifico in una puntata del 2017 il Black Mamba si schiantò con il suo elicottero. Inizialmente, nella storia d’animazione, rimase vivo e chiese aiuto a tre uomini che si trovavano nei pressi dello schianto. I tre, prima di decidere di aiutarlo, gli chiesero di passargli i trofei. “Passare?”, ha risposto Kobe. E poco dopo l’elicottero è esploso. Proprio come è tragicamente accaduto ieri.