La morte di Kobe Bryant e quell’inquietante patto con la moglie: avevano deciso di non volare mai insieme

L’elicottero per Kobe Bryant era fondamentale: lo utilizzava da anni per spostarsi anche nella stessa Los Angeles. In base a quanto aveva dichiarato lui stesso nel corso di un’intervista del 2018, lo riteneva il modo migliore per conciliare gli impegni della sua vita sportiva con i ritmi di quella familiare: era uno dei migliori in campo, ma anche un padre modello che non si perdeva nemmeno una recita delle figlie.