Morte Kobe Bryant, un testimone ha visto l’elicottero esplodere in una palla di fuoco dopo lo schianto [FOTO]

Il mondo dello sport, e non solo, è ancora scosso per la tragica morte di Kobe Bryant, leggenda dell’NBA, mentre continuano ad emergere nuovi particolari sul terribile schianto dell’elicottero in cui è rimasto ucciso insieme alla figlia Gianna Maria, 13 anni, e ad altre 7 persone. In particolare, le ultime immagini e testimonianze mostrano l’elicottero esploso in una palla di fuoco dopo lo schianto su una collina di Los Angeles.

Un uomo stava andando in bicicletta con un amico e ha scattato le foto dell’inferno che si è scatenato dopo che l’elicottero Sikorsky S-76B si è schiantato tra la nebbia la mattina del 26 gennaio (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). “Dalla nebbia è arrivato un elicottero e si è schiantato contro il fianco della montagna a circa 60 metri da dove eravamo noi. Eravamo abbastanza vicini da poter sentire l’aria dalle eliche. C’è stata un’enorme palla di fuoco. Uno dei portelloni è atterrato a circa 3-4,5 metri da noi. Parti dell’elicottero volavano ovunque. Era rimasto molto poco dell’elicottero”, ha dichiarato l’uomo, che preferisce rimanere anonimo. L’elicottero ha creato un enorme cratere nella collina, con detriti sparsi su un’area equivalente a due campi da calcio.

Insieme all’amico, si è precipitato verso il velivolo in fiamme per cercare di prestare soccorso, “ma ovviamente non c’erano sopravvissuti”, ha aggiunto. “Non avevamo capito che Kobe Bryant fosse nell’elicottero finché non siamo tornati nel parcheggio. Solo il fatto che un elicottero pieno di persone si fosse schiantato è stato scioccante per noi”, ha dichiarato.

Il pilota Ara Zobayan aveva chiesto e ricevuto un permesso speciale per volare a vista nonostante la scarsa visibilità. Quando stava volando ad oltre 400 metri di altezza, il pilota ha virato e si è schiantato sulle colline di Calabasas, hanno detto le autorità. “Non ci stiamo concentrando solo sulle condizioni meteo. Stiamo analizzando l’uomo, la macchina e l’ambiente, e il meteo è solo una piccola parte di questo”, ha detto Jennifer Homendy, membro del National Transportation Safety Board. Il radar indica che l’elicottero è salito fino a 700 metri e poi ha iniziato una svolta discendente a sinistra. L’aereo non aveva una scatola nera, ma non era tenuto ad averla, ha aggiunto Homendy.

Bryant era noto per viaggiare frequentemente in elicottero per evitare il traffico dell’area di Los Angeles. Quella mattina era in viaggio con la figlia verso il suo centro di formazione giovanile della Mamba Sports Academy. Oltre a Bryant e a sua figlia, le altre vittime includono l’allenatore di basket John Altobelli, la figlia Alyssa Altobelli e la moglie Keri Altobelli; l’allenatrice di basket femminile Christina Mauser; la mamma Sarah Chester e la figlia di 13 anni Payton Chester e il pilota Ara Zobayan.