È morto a 27 anni in un ospedale in Nepal Khagendra Thapa Magar, considerato l’uomo più piccolo del mondo. Lo ha annunciato la sua famiglia. Khagendra Thapa Magar era alto soltanto 67,08 centimetri ed è morto di polmonite: “Era stato ricoverato diverse volte per polmonite, ma questa volta il suo cuore era stato coinvolto”, ha detto il fratello. Il nome di Khagendra Thapa Magar è stato inserito nel libro dei Guinness.