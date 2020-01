Meteo, la neve ha imbiancato parti dell’Arabia Saudita: deserti e dromedari ricoperti di bianco [FOTO e VIDEO]

Negli ultimi giorni, l’inverno ha portato la neve nei deserti dell’Arabia Saudita, in particolare nelle regioni nordoccidentali, trasformandole in un paese delle meraviglie invernale. Un’ondata di freddo ha colpito la regione settentrionale di Tabuk da venerdì 10 gennaio, con la neve che ha coperto la maggior parte delle aree selvagge e la montagna di Jabal Al-Lawz (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). In alcune zone, le temperature sono scese al di sotto degli 0°C e l’ufficio meteorologico dell’Arabia Saudita ha esortato i residenti a restare al caldo e a non avventurarsi in località isolate.

Le autorità governative hanno aumentato la loro presenza sulle strade a causa dell’intenso traffico, in particolare nella regione di Tabuk, popolare destinazione turistica. Gli utenti hanno inondato i social di network di foto e video a testimonianza della rara esperienza. Alcuni hanno sfidato il freddo e si sono accampati in tenda, altri hanno sfruttato l’opportunità di giocare con la neve.

La montagna di Jabal al-Lawz è alta 2.600 metri e deve il suo nome, che si traduce in Montagna delle Mandorle, ai numerosi mandorli che crescono sulle sue pendici. La neve copre Jabal al-Lawz ogni anno quando si abbassano le temperature. La montagna si trova a 200km da Tabuk, capitale amministrativa della regione.