(Adnkronos) – I nomi sui quali si è trovata l’intesa nei giorni scorsi sono quelli di Ernesto Maria Ruffini per l’Agenzia delle Entrate, Antonio Agostini alle Dogane e ai Monopoli e Marcello Minenna al Demanio. Sebbene l’accordo sembri non essere in discussione,non si escludono sorprese dell’ultimo minuto se stasera fosse confermato il rinvio.