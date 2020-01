“Note di luce”, quando la musica illumina la ricerca scientifica

Il 22 gennaio 2020 alle 20:30, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, si svolgerà la 9ª edizione del concerto di beneficenza ‘Note di Luce’ organizzata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dall’Associazione Oppo e le sue stanze Onlus. La serata verrà presentata da Carlo Conti con la partecipazione della giornalista Annalisa Manduca e vedrà la presenza di Red Canzian, Alessandro Carbonare, Stefano Di Battista, Le Div4s Italian Sopranos, Beppe Fiorello, Mario Lavezzi e Paola Turci.

Il concerto vedrà il contributo straordinario della Banda della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi e affiancata dal Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretto dal maestro Piero Monti. Saranno presenti il presidente della Camera, Roberto Fico e il capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli mentre ospite non ancora confermato è il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese.

Come sottolinea il professor Giovanni Scambia, direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – IRCCS di Roma, “i proventi realizzati dal concerto saranno destinati all’acquisto di attrezzature per un Centro Integrato dedicato alla prevenzione, cura e ricerca dei tumori dell’utero”. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.