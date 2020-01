Una nuova ricerca potrebbe rivoluzionare le terapie contro il cancro

Una ricerca potrebbe avere un “potenziale enorme” di sconfiggere diversi tipi di cancro: la BBC riporta che gli scienziati dell’Università di Cardiff sono riusciti a utilizzare una parte del sistema immunitario per curare tumori alla prostata, al seno, ai polmoni.

Si tratta ancora di test di laboratorio, in fase iniziale, che devono essere testati su pazienti veri, ma i ricercatori sono molto ottimisti: i risultati sono stati pubblicati su Nature Immunology.

Gli studiosi si sono soffermati in particolare sui linfociti T nel sangue, cellule fondamentali del sistema immunitario che hanno il ruolo di individuare e rimuovere minacce nell’organismo, e che sono anche in grado di attaccare diversi tipi di cancro.

Secondo i ricercatori la novità ed elemento fondamentale è il fatto che questi linfociti siano in grado di agire su diverse tipologie di cancro, lasciando intatti i tessuti non intaccati dai tumori.

“C’è la possibilità che possano curare ogni paziente. Finora nessuno credeva fosse possibile,” ha affermato il ricercatore prof. Andrew Sewell alla BBC.