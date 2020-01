Nuovo coronavirus in Cina: sospesi i voli da Singapore e Taipei per Wuhan

Continua l’allerta per il virus in Cina. La Scoot, la low cost della Singapore Airlines, ha cancellato tutti i voli in programma fino al 26 gennaio diretti a Wuhan, la città epicentro del nuovo coronavirus, che finora ha provocato la morte di 17 persone. La compagnia aerea ha precisato in una nota che tutti i passeggeri che hanno prenotato un volo da Singapore per Wuhan riceveranno informazioni per il risarcimento del biglietto.

Anche la China Airlines ha annunciato la sospensione dei suoi voli da Taipei per Wuhan fino al 29 febbraio. Analogo provvedimento è stato deciso per i voli della Mandarin Airlines, sempre in partenza da Taipei. Con l’obiettivo di bloccare la diffusione del nuovo coronavirus, le autorità cinesi hanno inoltre disposto la sospensione temporanea di tutti i servizi pubblici – bus, metro e traghetti – a Wuhan.