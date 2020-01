Nuovo coronavirus cinese, Burioni: “Sconvolgente la blindatura della città di Wuhan, il centro dell’epidemia”

“Mentre ancora sappiamo pochissimo del coronavirus, se non che sta continuando a diffondersi, la notizia sconvolgente è la blindatura della città di Wuhan, il centro dell’epidemia: impossibile viaggiare in treno e aereo. Un provvedimento senza precedenti: chiudere al mondo una città che ha lo stesso numero di abitanti del Belgio o del Portogallo, e più di quelli di Austria o Svizzera, è qualcosa che io non ricordo sia mai avvenuto nella storia moderna“: lo si legge in un approfondimenti pubblicato dal virologo Roberto Burioni sul suo sito “Medical Facts”, magazine online di informazione scientifica e debunking delle fake news.

La quarantena della megalopoli, però, secondo Burioni, “non sarà sufficiente“.