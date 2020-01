Nuovo coronavirus cinese: “Li fanno atterrare a Roma e poi chiudono l’aeroporto cinese”

“Allarme virus: atterrato a Roma ultimo aereo dalla città di Wuhan (città del focolaio) poi hanno chiuso l’aeroporto cinese. I passeggeri controllati con sistemi di rilevazione di temperatura…. ma se hanno contratto il virus lo scopriranno tra qualche giorno, quando oramai saranno mischiati alla nostra popolazione. Domanda da profano, ma mettere queste persone in quarantena sino a quando non saremo sicuri della loro salute? Ditemi la vostra…“: lo ha scritto in un post su Instagram Valerio Staffelli di Striscia La Notizia, riferendosi al volo China Southern Airlines atterrato questa mattina a Fiumicino con 202 persone a bordo.

“Questa mattina abbiamo assistito il volo proveniente da Wuhan secondo le procedure e i protocolli che erano stati concordati con il ministero della Salute. Tutto si e’ svolto secondo quanto previsto e l’aeroplano e’ stato rilasciato per il servizio dell’Autorita’ sanitaria. Fin dall’inizio di questo mese, quando sono emerse notizie, sempre tramite il canale ufficiale del ministero della Salute, su questa possibile diffusione di un virus da Wuhan il ministero della Salute ha dato tutte le prescrizioni del caso a noi gestori dell’aeroporto e questi accorgimenti sono stati seguiti in maniera molto attenta“: lo ha affermato Ivan Bassato, direttore Airport management di Aeroporti di Roma.

“Le autorità cinesi ieri hanno fatto sapere che l’aeroporto di Wuhan non potrà ospitare altri voli nella giornata di oggi. Di conseguenza, il volo che normalmente partiva da Canton, si fermava a Wuhan e proseguiva per Roma Fiumicino, in questo caso andrà direttamente a Canton. Nei prossimi giorni valuteremo in base alle indicazioni che riceveremo dalla Cina su che tipo di itinerario potranno fare“.