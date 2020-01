Nuovo coronavirus: 25 morti e 830 contagiati, l’epidemia si diffonde in Cina e in altri Paesi

Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalla Commissione sanitaria nazionale cinese, 830 persone sono state contagiate dal nuovo coronavirus e i morti sono 25.

Le autorità locali avevano riportato ieri 25 morti e 616 contagi. La Commissione ha aggiunto che i casi sospetti al momento all’esame sono 1.072.

Tra le vittime vi sarebbe un caso al di fuori dall’area dell’epicentro: una persona è morta a Heilongjiang, una provincia al confine con la Russia, a oltre 1.800 km da Wuhan, la città epicentro della diffusione del virus. Un altro caso è stato confermato poco prima a Hebei, la provincia che circonda Pechino.

Sono almeno una decina le città in Cina che hanno adottato misure restrittive al movimento degli abitanti per impedire la diffusione del misterioso coronavirus che sta mettendo in allarme il mondo. Assieme a Wuhan, il capoluogo provinciale dell’Hubei, dove ha avuto origine l’epidemia, ci sono altre tre città vicine – Huanggang, Ezhou e Chibi- a subire restrizioni. Poi Huangshi, sempre nella provincia di Hubei, dove sono sospesi tutti i collegamenti pubblici.

Secondo il Quotidiano del Popolo, anche a Xiantao, Enshi, Qianjiang e Xianning sono state adottate restrizione.

Al di fuori della Cina, la Corea del Sud ha confermato il suo secondo caso del virus simile alla Sars: il ministero della Sanità ha riferito che un coreano 50enne ha iniziato a manifestare sintomi a Wuhan, dove si trovava per lavoro, il 10 gennaio. Al suo ritorno nel Paese, all’inizio di questa settimana, è stato sottoposto a controlli ed è stato accertato essere il secondo caso del virus nel Paese.

Anche in Giappone si registra un secondo caso: il ministero della Sanità ha confermato il contagio di un uomo che ha viaggiato a Wuhan, un 40enne giunto in Giappone lo scorso 19 gennaio e poi ricoverato in un ospedale di Tokyo il 22 gennaio.