Nuovo coronavirus scoperto in Cina: “Non venite a Wuhan”

Le autorità di Wuhan, dove ha avuto origine il coronavirus all’origine dell’epidemia di polmonite virale che sta colpendo la Cina, invitano a tenersi alla larga: “Se non è necessario, suggeriamo a tutti di non venire a Wuhan“, ha dichiarato il sindaco della città Zhou Xianwang, intervistato dalla China Central Television.

Secondo il primo cittadino, riducendo il flusso di persone diminuirà anche la possibilità di diffusione del virus.

E’ stato istituito un quartier generale per il controllo e il contrasto dell’epidemia e implementate le misure per la detenzione di possibili casi sospetti.

L’amministrazione cittadina ha anche deciso di cancellare tutte le attività relative ai festeggiamenti per il capodanno lunare.