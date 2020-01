Sviluppato nuovo metodo per misurare la freschezza degli alimenti confezionati

Può un imballaggio con una pellicola alimentare diventare un sensore per il controllo della qualità degli alimenti freschi?

Il gruppo di ricerca Materiali Organici e Ibridi per la Fotonica del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Genova ha ideato un sistema che permette ad una semplice pellicola alimentare commerciale di rilevare diverse molecole e riconoscerle.

Con un sistema di misura ottica semplice, economico ed integrabile direttamente negli scaffali del supermercato o nei nostri frigoriferi, quest’idea potrà permettere al consumatore di controllare in tempo reale la formazione di prodotti di degradazione alimentare e quindi la freschezza degli alimenti.