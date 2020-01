Nuovo virus in Cina: esperti OMS a Wuhan, epicentro dell’epidemia

L’agenzia Xinhua riporta che un gruppo di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si è recato Wuhan, la città della Cina interna epicentro di diffusione del virus all’origine della polmonite che ha provocato 9 morti e colpito 440 persone.

Secondo Xinhua gli esperti si sono recati all’aeroporto Tienhe per ispezionare le procedure di controllo dei passeggeri, all’ospedale Zhongnan dell’università di Wuhan per verificare le procedure di ricovero e quarantena dei pazienti, e al centro per il controllo e la prevenzione delle malattie dell’Hubei.