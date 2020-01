Oggi la 3ª passeggiata spaziale tutta al femminile: nuove batterie per la Stazione Spaziale

E’ in programma oggi, a partire dalle 13:10 ora italiana, la terza passeggiata spaziale in rosa, durante la quale verrà completata la sostituzione delle vecchie batterie al nichel-idrogeno con le moderne batterie al litio.

Protagoniste, come nelle attività extraveicolari precedenti, le astronaute NASA Christina Koch e Jessica Meir.

I preparativi a bordo sono cominciati da ore, a partire dalla preparazione delle tute.

Se i lavori di sostituzione della batteria andranno come previsto, l’astronauta NASA Andrew Morgan e il comandante della stazione spaziale Luca Parmitano dell’Agenzia Spaziale Europea usciranno dalla stazione il 25 gennaio, per terminare l’installazione dei nuovi apparecchi e delle nuove linee di raffreddamento dell’Alpha Magnetic Spectrometer iniziati a novembre e dicembre, e verificare che siano pronti per l’uso.