Olimpiadi Nazionali di Astronomia: fase di preparazione per la gara interregionale

Il Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria-Sez. Cal. SAIt, Polo interregionale per lo svolgimento delle Olimpiadi nazionali di Astronomia, al fine di consentire ai giovani di affrontare la gara interregionale delle Olimpiadi di Astronomia con serenità ed adeguata preparazione, si rende disponibile ad affiancare i docenti in questa delicata fase di preparazione, previa richiesta formale da parte della scuola. Pertanto sono previsti dei corsi dove verranno affrontati tutti gli argomenti oggetto della prova. La partecipazione è gratuita, fatte salve le spese relative al materiale didattico fornito, solo se richiesto.

Gli incontri si terranno al:

• Planetario Pythagoras martedì e giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Categorie Junior 1 e Junior 2;

• Planetario Pythagoras venerdì dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Categoria Junior1 e Senior;

• Liceo Scientifico Leonardo da Vinci (RC) sabato dalle ore 14,30 alle 17,30, tutte e tre le categorie;

Per gli studenti, residenti nella zona ionica della Città Metropolitana di Reggio Calabria gli incontri si terranno, per tutte le categorie, presso:

• l’I.I.S. “Francesco La Cava” di Bovalino tutti i mercoledì dalle ore 14,30 alle 17,30;

• l’I.I.S. “Euclide” di Bova Marina tutti i lunedì dalle ore 14,30 alle 16,30;

• l’I.I.S. “Oliveti-Panetta” di Locri tutti i venerdì dalle ore 14,30 alle 16,30.

Per gli studenti, residenti nella zona tirrenica della Città Metropolitana di Reggio Calabria gli incontri si terranno, per tutte le categorie, presso:

• I.C. “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni tutti i lunedì dalle ore 14,30 alle 17,30;

Per gli studenti della provincia di Cosenza gli incontri si terranno, per tutte le categorie, presso:

• Dipartimento di Fisica, Università della Calabria martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

La direzione del Planetario Pythagoras ringrazia le Dirigenti: prof.ssa Caterina Autelitano, prof.ssa Giovanna Autelitano, prof.ssa Carmen Lucisano, prof.ssa Teresa Marino e la prof.ssa Giuseppina Princi per la preziosa collaborazione.

Per il Dipartimento di Fisica si ringrazia il direttore, prof. Vincenzo Carbone.

Le lezioni saranno tenute dagli esperti della Sezione Calabria della Società Astronomica Italiana-Planetario Pythagoras e dai docenti del Dipartimento di Fisica.

Il primo incontro si terrà sabato 11 gennaio 2020 alle ore 14.30 presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.

Gli orari e i giorni degli incontri potranno subire variazioni che verranno di volta in volta comunicate.

Le attività didattiche legate alle Olimpiadi di Astronomia ricadono all’interno della Terza Edizione Festival Calabrese dell’Astronomia “Sulla via dei Greci di Calabria a riveder le stelle” Il cielo come laboratorio di didattica, divulgazione, conservazione, recupero, conoscenza dei valori ambientali, paesaggistici e culturali della Calabria. Il progetto è stato presentato nell’ambito degli interventi della Regione per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria. Eventi innovativi.