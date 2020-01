Ondata di maltempo colpisce Israele, Cisgiordania e Gaza: vittime ed esondazioni

Un’ondata di maltempo – con piogge torrenziali che non si registravano da oltre 50 anni – ha provocato 7 vittime in Israele. Colpite anche Cisgiordania e la Striscia di Gaza.

L’Istituto meteorologico israeliano ha rilevato oltre 400 mm nel Nord del Paese con esondazioni. In passato solo 2 volte si sono registrati valori simili, nel dicembre del 1951 e nel gennaio del 1969, 51 anni fa.

Nei primi 9 giorni di gennaio la media di precipitazioni è stata superiore a quella prevista per l’intero mese e il livello del Lago di Tiberiade è aumentato di ben 23 cm in 24 ore.

In Cisgiordania – riporta l’agenzia Maan – sono caduti oltre 100 mm di pioggia, mentre nella Striscia di Gaza molte persone hanno dovuto abbandonare le proprie case.