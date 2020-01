Orrore in montagna: oltre cento pecore morte con marche auricolari divelte e in stato di decomposizione

Circa 140 ovini morti sono stati trovati a inizio gennaio, in avanzato stato di decomposizione, con marche auricolari divelte e sparse nel prato nel comune di Lucoli, nell’Aquilano. Il presidente LNDC Animal Protection, Piera Rosati, annuncia in una nota una denuncia “sul macabro ritrovamento”, fatto da un consigliere comunale di Lucoli. “Gli animali hanno trovato la morte dopo essere stati lasciati sulle montagne abruzzesi. Sporgiamo denuncia nella speranza si faccia chiarezza su quanto avvenuto. All’inizio si pensava a una predazione da parte di selvatici ai danni del gregge. Tuttavia, l’alto numero di capi, alcuni arbusti rosicchiati dagli ovini nel disperato tentativo di procurarsi cibo e la presenza di stazzi deserti hanno fatto capire che si e’ trattato di vero e proprio abbandono“.

“Non smetteremo mai di lottare affinche’ la mentalita’ comune cambi e si cominci a considerare tutti gli animali come individui e non come cose. Il nostro team legale – prosegue Rosati – denuncera’ questa barbarie, nella speranza che si faccia chiarezza su cosa e’ successo realmente a questo povero gregge abbandonato nelle montagne. Tutti gli animali meritano pari dignita’ e pari tutele. Questa e’ la nostra mission che porteremo avanti finche’ non ci sara’ un reale cambiamento culturale“.