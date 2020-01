Osteoporosi e cause: un particolare fattore mette a rischio la salute delle ossa

Secondo una ricerca condotta da epidemiologi del Barcelona Institute for Global Health su oltre 3700 persone in India, l’inquinamento indebolisce le ossa e aumenta il rischio di osteoporosi.

I dettagli dello studio sono stati pubblicati su Jama Network Open: gli esperti hanno confrontato la qualità di massa e densità ossea dei partecipanti con i livelli di inquinamento medi delle rispettive aree di residenza, in particolare i livelli di polveri sottili (il particolato fine di diametro di 2,4 nanometri o minore).

E’ stata rilevata una connessione tra livelli di inquinamento e massa ossea, che appariva minore all’aumentare delle concentrazioni di polveri sottili nell’area di residenza dei partecipanti.

L’analisi “contribuisce a colmare un vuoto della ricerca su inquinamento e salute delle ossa. L’inalazione delle particelle inquinanti potrebbe portare alla perdita di massa ossea attraverso lo stress ossidativo e l’infiammazione causati dallo smog,” sostiene Otavio Ranzani, primo autore del lavoro. “I nostri risultati indicano che le polveri sottili sono rilevanti per la salute delle ossa a diversi livelli di inquinamento, incluse le concentrazioni che si trovano normalmente nei paesi occidentali“, ha precisato Cathryn Tonne, coordinatrice dello studio.