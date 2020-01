Ostriche contaminate commercializzate in Italia: l’avviso del RASFF [INFO e DETTAGLI]

Il Sistema rapido di allerta comunitario (RASFF), in queste ore, ha diffuso l’allarme sulla presenza di ostriche contaminate commercializzate in Italia e proveniente dalla Francia. E’ stata riscontrata infatti la presenza di Norovirus appartenenti alla famiglia dei Caliciviridae che rappresentano uno tra gli agenti più diffusi di gastroenteriti acute di origine non batterica. Al momento non si conoscono marchio e lotto dell’alimento in questione, ma vi è un serio rischio che il prodotto contaminato sia stato venduto anche in Italia.

Si ricorda che il RASFF è un portale della Commissione Europea che diffonde le allerte sugli alimenti, spesso ancora in fase di valutazione. Si tratta di una sorta di preallarme che arriva prima delle allerte nazionali, pubblicate in Italia sul sito del Ministero della Salute. Il principale scopo del RASFF è dunque quello di mantenere un elevato standard di sicurezza per i consumatori, preservandone la salute attraverso avvisi tempestivi e internazionali.

