Meteo, paesaggio fiabesco dalla Svizzera: un’oasi di pace piena di neve e senza il traffico delle auto [VIDEO]

In questo inverno molto deludente dal punto di vista della neve in Italia e in tutta Europa a causa di un vortice polare forte e compatto intorno al Circolo Polare, la neve rimane solo un sogno per gli appassionati della stagione invernale. Anche se in queste ore e per i prossimi giorni, la Spagna farà i conti con un Ciclone di Neve che scaricherà pesanti nevicate e piogge intense sui settori orientali del Paese, buona parte dell’Europa si trova stretta nella morsa di un eccezionale anticiclone, che sta producendo valori di pressione altissimi, vicini a battere i record storici nel Vecchio Continente.

In questa situazione in cui l’inverno latita su buona parte del continente, gli appassionati di neve e freddo potranno sognare guardando le immagini del video in questo articolo. Le immagini sono fiabesche, da incanto e arrivano da Bettmeralp, comune svizzero di 442 abitanti ad oltre 1900 metri s.l.m nel Canton Vallese, nel distretto di Raron Orientale. A Bettmeralp, dove sono vietate le auto, il paesaggio trasmette una calma incredibile: grandi quantità di neve a ricoprire le case, un cielo limpido e il silenzio più assoluto. I più nostalgici della neve potranno immaginare di trovarsi al caldo in uno dei bellissimi chalet visibili nel video di seguito: un sogno.