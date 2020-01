Un paesaggio unico modellato dall’attività vulcanica: le Isole Faroe viste dallo Spazio [FOTO]

L’arcipelago è largo 80 km circa, e la sua area totale è di 1.400 km quadrati approssimativamente.

Le isole hanno una popolazione intorno ai 50.000 abitanti – a cui si aggiungono 70.000 pecore. Circa il 40% della popolazione risiede nella capitale – nonché città più grande delle Isole Faroe – Tórshavn, visibile sull’isola di Streymoy, appena sopra il centro dell’immagine.

Le isole sono una popolare destinazione per gli amanti del birdwatching, gli osservatori di uccelli, in particolare sull’isola di Mykines, la più occidentale dell’arcipelago delle Isole Faroe. L’isola offre un habitat per l’alimentazione e l’allevamento di migliaia di uccelli, inclusa la pulcinella di mare.

Molti bacini idrici interni si possono riconoscere sparsi intorno alle isole. Il lago Sørvágsvatn, il più grande lago delle Isole Faroe, è visibile nella parte inferiore dell’isola di Vágar, a destra di Mykines. L’aeroporto di Vágar, l’unico aeroporto delle Isole Faroe, è visibile a sinistra del lago.

In questa immagine, acquisita il 21 giugno 2018, è possibile vedere diverse nuvole sopra le Isole del Nord, in alto a destra nell’immagine. Bassa vegetazione è visibile in verde brillante.

Il paesaggio unico delle Isole Faroe è stato modellato dall’attività vulcanica approssimativamente 50-60 milioni di anni fa. L’altopiano originario fu successivamente alterato dai ghiacciai dell’Era Glaciale, ed il paesaggio eroso in un arcipelago caratterizzato da ripide scogliere, valli profonde e stretti fiordi.

La lingua ufficiale delle Isole Faroe è il faroese, una lingua nordica che deriva dalla lingua dei norvegesi che qui si stabilirono più di 1.000 anni fa.

Le isole sono particolarmente conosciute per i loro emozionanti paesaggi, le case ricoperte di erba e le brughiere senza alberi. Le Isole Faroe vantano oltre 1.000 km di linea costiera e, a causa della loro forma allungata, non si è mai a più di cinque km dall’oceano da qualsiasi punto delle isole.