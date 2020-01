Palermo: presidio sindacati su Ogliastrillo-Cefalù, ‘cantiere fermo, preoccupazione alta’ (2)

(Adnkronos) – Al tavolo in assessorato alle Infrastrutture, convocato per giovedì 9 gennaio, alle 15, dall’assessore Marco Falcone, sono state invitate a partecipare anche le organizzazioni sindacali. “Tra oggi e domani ci aspettiamo l’arrivo di notizie rassicuranti dalla Toto Costruzioni – dicono i sindacati – Fare il punto della situazione è fondamentale per fare chiarezza sullo stato dell’opera ed eliminare gli ostacoli che rischiano di creare un’altra incompiuta. Questa infrastruttura targata Rfi è fondamentale per il rilancio del territorio e non può essere interrotta dopo pochi mesi dall’avvio: si tratta di uno dei pochi cantieri in corso nella nostra provincia”.

Le attività sul cantiere Ogliastrillo-Castelbuono avevano già subito i primi rallentamenti a fine novembre. Ritardi dovuti, secondo quanto appreso dai sindacati, ai pagamenti non corrisposti per gli stati di avanzamento lavori. Gli incassi dei Sal nel frattempo sono stati saldati da Rfi all’impresa. L’intera opera, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro, è il proseguimento del raddoppio già in esercizio fra Cefalù Ogliastrillo e Fiumetorto.