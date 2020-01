Pantera avvistata a San Severo: ricerche in corso

Proseguono senza sosta le ricerche per individuare la pantera avvistata a San Severo, in provincia di Foggia, a circa 1.5 chilometri di distanza dal centro abitato, all’interno di un opificio. Gli agenti del Commissariato di polizia e quelli della Polizia Locale stanno monitorando le campagne nelle vicinanze della zona lungo via Castelnuovo in cui è stato avvistato il pericoloso animale.

“Al momento – spiega il Comune – non vi sono stati altri avvistamenti o riscontri”. Il servizio di pattugliamento viene svolto ininterrottamente da 2 giorni a tutela della pubblica incolumità. Particolarmente monitorata, naturalmente, la campagna, dove tanti agricoltori si sono recati al lavoro. Sono stati interessati il Servizio Veterinario della Asl e il Corpo Forestale. Al vaglio anche eventuali denunce di smarrimento presentate in passato da parte di privati o gestori di circhi.