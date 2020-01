Papa Francesco battezza i bimbi nella cappella Sistina: “Se qualcuno ha fame allattatelo”

“I bambini non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima volta. Non sono abituati a stare chiusi in un ambiente un po’ caldo, a essere vestiti così a festa, avranno disagio, inizierà uno a piangere e poi gli altri. Inizierà un concerto, ancora non è iniziato, ma non spaventatevi lasciateli piangere. E’ una bella predica quando piange un bambino. Se hanno caldo spogliateli un po’, se qualcuno ha fame allattatelo, qui, dentro la Cappella Sistina“: lo ha affermato Papa Francesco nel corso della celebrazione odierna nella Cappella Sistina, nel corso della quale battezzerà 32 neonati.