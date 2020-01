Papa Francesco: “Dobbiamo farci carico dell’emergenza climatica”

“Il clima è uno dei temi di maggiore interesse del quale tutti dobbiamo dobbiamo farci carico“: lo ha dichiarato Papa Francesco in una lunga intervista rilasciata a Eugenio Scalfari, pubblicata su Repubblica.

