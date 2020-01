E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, in un centro volo nel comune di Monte Compatri, vicino Roma, per soccorrere un paracadutista. In base a quanto hanno spiegato i pompieri, l’uomo era rimasto bloccato tra le fronde di un pino marittimo. Dopo il recupero è stato affidato alle cure mediche del personale medico del 118.