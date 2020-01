La catena di supermercati Penny Market ha pubblicato un avviso di richiamo per il prodotto Tortelloni di prosciutto crudo da 1 kg marchio Fior di Pasta. In particolare il lotto incriminato è il n° 8619003884 prodotto nel Pastificio Davena srl, con data di scadenza 09/02/2020. Nel motivo del richiamo del Ministero della Salute si legge “Possibile contaminazione microbiologica“. Le avvertenze indicano: “I clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso entro il 09/02/2020. Precisiamo che il richiamo interessa solo il lotto sopra indicato.

Siamo spiacenti per il disagio arrecato, legato a cause non dipendenti dalla nostra volontà“.

Si precisa – scrive Penny Market – che il prodotto oggetto della comunicazione di Richiamo è stato distribuito unicamente nei Punti vendita delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia.