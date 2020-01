Pd: Cento, ‘se Zingaretti fa sul serio, anche a sinistra rompa recinti’

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Accettiamo la sfida del Pd: se Zingaretti fa sul serio, la sinistra fuori dal Pd rompa i propri recinti e non dismetta le proprie idee. Ma bisogna cambiare tutto perché il problema non è solo il nome ma la storia di questi anni”. Lo scrive su Facebook Paolo Cento di Sinistra Italiana-Leu.

‘Sinistra Italiana proprio oggi sta decidendo di fare il proprio congresso nazionale – prosegue l’esponente ambientalista – per aprire una nuova fase che tenga conto delle macerie della sinistra politica e dica con chiarezza che per vivere questa parte politica ha bisogno di ecologia, autonomia culturale, campo largo.”

‘Non solo per battere le destre – conclude Cento – ma anche e soprattutto per tornare a difendere con coerenza la parte debole della società”.