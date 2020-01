La peste suina, i richiami alimentari e i consumatori che non leggono le etichette: quando per fare la spesa ci vuole una laurea. Il decalogo

Cosa sta accadendo nel nostro opulento e avanzato mondo occidentale? Ogni giorno, sempre di più, appaiono sui giornali notizie dedicate agli alimenti, tutte negative. Solo su MeteoWeb le pubblicazioni di richiami alimentati negli ultimi giorni sono state decine. Ma per farsi un’idea dell’entità del fenomeno basta consultare il sito del Ministero della Salute, nella sezione Avvisi di sicurezza, per comprendere di cosa stiamo parlando. Non c’è da stupirsi, in verità: la produzione industriale, e non solo, è soggetta a controlli, ma l’entità dei prodotti che quotidianamente vengono riversati nei supermercati è tale e tanta da non permettere un’analisi ferrea di ogni singolo alimento venduto.

Ed è cosi che, a volte, nel corso di controlli a campione emergono criticità che implicano il richiamo dei prodotti trovati non conformi alle normative, e spesso pericolosi per la salute degli utenti. Ma, viene da chiedersi, quanti sono i prodotti che ogni giorno finiscono sulle nostre tavole e non sono stati controllati? Quanto può essere messa in pericolo la nostra salute? Cosa possiamo fare per difenderci? Non c’è, purtroppo, un metodo certo ed efficace, ma c’è un regola che dovrebbe valere per tutti: leggere le etichette. Semplice? Più o meno. Ecco i consigli in merito riportati dal Ministero della Salute:

Leggi l’etichetta e scegli l’alimento giusto

L’etichetta è la carta d’identità dell’alimento: riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di indicazioni per comprendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata.

Saper leggere correttamente le etichette rappresenta un atto di responsabilità verso il nostro benessere e verso quello delle persone che mangiano le cose che acquistiamo. Ci aiuta, infatti, ad impostare una sana alimentazione.

Ecco il decalogo del Ministero per orientarsi fra gli scaffali del supermercato ed evitare sorprese indesiderate a tavola.