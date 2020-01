Piogge torrenziali in Brasile: 47 morti nel Minas Gerais, nuovo allarme per le prossime ore [FOTO]

Piogge torrenziali stanno colpendo da venerdì scorso lo Stato brasiliano di Minas Gerais: il maltempo ha finora provocato 47 vittime, 4 persone risultano ancora disperse, 65 ferite e gli sfollati sono più di 14mila.

La Protezione Civile ha lanciato un nuovo allarme per le prossime ore, in quanto sono previste nuove precipitazioni sulla regione.

La maggior parte delle vittime sono state registrate nella capitale dello Stato, Belo Horizonte. Oltre un centinaio i Comuni del Minas Gerais che si trovano in situazione di emergenza.